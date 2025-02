POL-DA: Michelstadt: Stadtmauer mit Farbe beschmiert/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Café in der Ernst-Ludwig-Straße in Darmstadt muss ein 28-jähriger Tatverdächtiger sich nun in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Am Donnerstag (06.02.) gegen 0.45 Uhr zerstörte er nach ersten Erkenntnissen mithilfe eines Absperrpfostens die Fensterscheibe der Glaseingangstür zu dem Café. Dort entwendete er ...

