Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Neckarsteinach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neckarsteinach (ots)

Am Montag, den 03.02.2025, kam es zwischen 20:10 und 20:17 Uhr zu einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Neckarsteinach, Höhe Hausnummer 22. Dabei wurde ein geparktes Fahrzeug von einem vorbeifahrenden Fahrzeug vorne links stark beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Ford Fokus. Falls sie Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, melden sie sich bitte telefonisch bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter 06207 94050."

