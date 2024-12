Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall

Quirnheim (ots)

Heute (18.12.24) gegen 12:45 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Heranwachsender mit seinem Pkw die K 26 von Ebertsheim kommend in Richtung Quirnheim. Zwischen Boßweiler und Quirnheim kam er in einer Kurve nach links von der Straße ab und blieb mehrere Meter von der Fahrbahn entfernt im Grünstreifen stehen. An dem Pkw entstand Sachschaden und war nicht mehr fahrbereit. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

