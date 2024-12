Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall

Wattenheim (ots)

Gestern (17.12.24) gegen 20:30 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Straße "Lochberg" in Richtung Hetschmühle. Dabei kam es zur Kollision mit einem in Gegenrichtung am Fahrbahnrand geparkten Pkw, der dabei gegen eine Mauer geschoben wurde. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Die Mauer blieb unbeschädigt. Der 36-Jahrige zog sich leichte Verletzungen zu. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu dem Unfall gekommen sein.

