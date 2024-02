Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter in der Ortslage Wallmerod

Wallmerod (ots)

Am Samstag, den 10.02.2024, in der Zeit von ca. 22:00 Uhr - 23:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in der Ortslage Wallmerod mehrere Verkehrszeichen umgeknickt bzw. herausgerissen, sowie ein Holzzaun beschädigt. Die Taten begonnen an der Straße "Am Sportplatz" und endeten an der Einmündung "Bahnhofstraße/Salzer Straße". Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

