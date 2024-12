Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauschte Autofahrer

Grünstadt (ots)

Gestern (16.12.2024) kontrollierte die Polizei zwei Autofahrer, welche unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen.

Um 09:45 Uhr wurde ein 65 Jahre alter Mann kontrolliert, der in der Bitzenstraße unterwegs war. Während der Kontrolle zeigte er Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum zurückzuführen sein können. Ein Schnelltest auf Urinbasis zeigte THC positiv an. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, ob und in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist dann für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich.

Um 14:10 Uhr wurde ein 25 Jahre alter Autofahrer in der Asselheimer Straße kontrolliert. Der Mann hatte keinerlei Dokumente dabei, mit denen er sich ausweisen bzw. seine Fahrerlaubnis hätte nachweisen können. Den Beamten gegenüber gab er Personalien an, die sich bei Überprüfung als falsch erwiesen. Als die richtigen Personalien feststanden, stellte sich heraus, der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem waren bei ihm sowohl Alkoholgeruch, als auch Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellbar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille Atemalkoholgehalt. Einen Schnelltest hinsichtlich Betäubungsmittel wollte er nicht durchführen. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Deren Untersuchung wird sowohl den Blutalkoholwert, als auch eine Betäubungsmittelkonzentration nachweisen. Ermittelt wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss und wegen der falschen Namensangabe.

