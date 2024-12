POL-PDNW: Sperrung der B 37 aufgrund Verkehrsunfall

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Am Samstag (14.12.24) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bissersheimer Straße. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein. Ob und was entwendet wurde, steht gegenwärtig nicht fest. Haben Sie am Samstagabend etwas Verdächtiges in Kirchheim/Wstr. beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail ...

