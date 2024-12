POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Gölzmauer-Hütte beschädigt, Dreck hinterlassen

Obersülzen (ots) - Am Samstag, dem 14.12.2024 um 12:53 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Obersülzen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme händigte die 37-jährige Unfallverursacherin den Polizeibeamten auf Verlangen ihren moldauischen Führerschein aus. Da die Frau seit März 2022 in der Bundesrepublik Deutschland lebt, hätte diese ihren Führerschein im September 2022 in eine deutsche ...

mehr