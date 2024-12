POL-PDNW: Vergeblich vor der Polizei geflüchtet...

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Am Samstag, dem 14.12.2024 um 16:12 Uhr kam es zum Alleinunfall eines 63-jährigen alkoholisierten Mannes. Dieser befuhr mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad vermutlich die Kleinkarlbacher Straße in Kirchheim in Fahrtrichtung Kleinkarlbach und bog nach links in den Triftweg in Kirchheim ab. Dort verlor er aufgrund seiner ...

mehr