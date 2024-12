Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - 63-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, dem 14.12.2024 um 16:12 Uhr kam es zum Alleinunfall eines 63-jährigen alkoholisierten Mannes. Dieser befuhr mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad vermutlich die Kleinkarlbacher Straße in Kirchheim in Fahrtrichtung Kleinkarlbach und bog nach links in den Triftweg in Kirchheim ab. Dort verlor er aufgrund seiner Alkoholisierung, der erhöhten Geschwindigkeit und der dortigen Steigung der Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen fiel der Mann vom Fahrzeug, welches anschließend auf ihn kippte. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 300 EUR. Der 63-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen im Gesicht zu, weswegen er vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurde. Durch die Beamten wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Aufgrund seiner augenscheinlich starken Alkoholisierung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Fahrer wurde dafür und zur weiteren Wundversorgung ins Krankenhaus nach Grünstadt verbracht. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

