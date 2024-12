Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.12.2024 gegen 20:10 Uhr kam es in Bad Dürkheim, am Kreisverkehr Wurstmarktsplatz, zu einem Vorfall im Straßenverkehr, bei dem ein weißer BMW mit überhöhter Geschwindigkeit den dortigen Kreisverkehr befahren und dabei, laut Angaben eines Zeugen, andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Zudem sei es, durch die Fahrmanöver, beinahe zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls sein und Angaben hierzu machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim.

