Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Randalierende Person in der Innenstadt - Zeugen werden gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.12.2024, gegen 10:50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine männliche Person mitgeteilt, die im Bereich Leininger Straße / Stadtplatz Passanten anpöbeln würde und gegen die Tasche eines älteren Mannes getreten hätte. Vor Ort konnte der Randalierer, ein 50-jähriger Mann, angetroffen und kontrolliert werden. Während der Kontrollmaßnahmen wurde dieser zunehmend aggressiv und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Da sich der Mann augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Zeugen, die von dem Mann angesprochen wurden, insbesondere der ältere Mann, dem gegen die Tasche getreten wurde, werden gesucht und gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

