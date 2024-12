Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Einfamilienhaus

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln einer Terrassentür im rückwärtigen Bereich in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Bockenheim. Die Täter wurden anschließend gegen 16:40 Uhr allerdings durch die zurückkehrende Hauseigentümerin gestört. Die Täter, bei denen es sich um drei dunkel gekleidete, männliche Personen gehandelt haben soll, flüchteten daraufhin aus dem Anwesen und zu Fuß in östliche Richtung. Ein sofortige Fahndung mit starken Polizeikräften verlief jedoch negativ. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Tel: 06359-93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell