Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Kallstadt) - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.12.2024 gegen 16:30 Uhr wurden 2 Personen bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Kallstadt verletzt. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem KIA Sporttage die B271 aus Richtung Kallstadt in Richtung Herxheim am Berg. Hinter ihm fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Kia Stonic. Kurz nach der Ortsausfahrt Kallstadt versuchte der 81-Jährige seinen Kia nach rechts in den Grünstreifen zu ziehen, da ihm ein 55-Jähriger mit seinem VW Passat aus Richtung Herxheim a.B. kommend auf seiner Spur entgegenkam. Er schaffte es nicht mehr rechtzeitig dem Passat auszuweichen und es kam zu einer Kollision. Anschließend stieß der Passat noch mit seiner linken Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des dahinterfahrenden Kia Stonic. Dieser geriet ins Schleudern und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Grünstreifen neben dem rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 100 000 Euro. Die 46-Jährige und der 81-Jährige wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell