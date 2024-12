Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Einbruchsversuch in Wohnhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 09.12.2024 bis 10.12.2024 kam es im Portugieserring in Erpolzheim zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Wohnhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Balkontür aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell