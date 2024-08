Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Transporter im Kyffhäuserkreis aufgebrochen

Artern/Bad Frankenhausen (ots)

Insgesamt drei Transporter wurden durch Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch im Kyffhäuserkreis aufgebrochen. Die Täter trennten hierzu mit einem unbekannten Tatmittel die Seitentüren der Fahrzeuge auf. Diese waren Artern in der Alte Poststraße und Reinsdorfer Straße abgestellt. Eine weitere Tat ereignete sich am Anger in Bad Frankenhausen. Dort wurde ein Ford Transit wie beschrieben geöffnet. In allen drei Fällen erbeuteten die Täter ersten Erkenntnissen nach nichts. Jedoch hinterließen sie Sachschäden von mehreren tausend Euro.

In den zurückliegenden Wochen wurden mehrfach, wie vorstehend beschrieben, Transporter in östlichen Kyffhäuserkreis angegriffen. Die Polizei mahnt zu entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen die Fahrzeuge gegen das gewaltsame Eindringen zu schützen.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe zu den Tatzeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0223671

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell