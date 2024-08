Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne in Brand gesetzt, Teich verunreinigt

Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter überstieg in den frühen Morgenstunden die Umfriedung eines Grundstücks im Blumenweg und entwendete vermutlich einen Benzinkanister. Den Inhalt ergoss der Täter über eine Mülltonne und zündete diese an. Die Mülltonne brannte zu großen Teilen ab. Bei der Tatbestandsaufnahme stellten Beamte fest, dass der Täter vermutlich den Kraftstoff in einen Gartenteich kippte. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nahmen die Ermittlungen auf.

Zeugen, die Hinwiese zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0223801

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell