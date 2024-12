Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrerflüchtigen auf der Anfahrt zum Unfallort angetroffen

Battenberg (Pfalz) (ots)

Gestern (11.12.24) gegen 16:40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Verkehrsunfall gemeldet. Demnach kam es in der Hauptstraße im Begegnungsverkehr zu einer Berührung zwischen zwei Fahrzeugen, wobei Sachschaden entstand. Ein Unfallbeteiligter habe sich ohne weiteres mit seinem Pkw von der Unfallstelle entfernt und sei in Richtung Ortsausgang davongefahren. Die den Unfall anzeigende zweite Beteiligte konnte das Kennzeichen des flüchtigen Autos angeben. Auf der Anfahrt zum Unfallort stellten die eingesetzten Polizeibeamten den Unfallflüchtigen in Sausenheim im ruhenden Verkehr fest. Der Fahrer befand sich in dem Pkw, an dem sich Schäden befanden, die mit dem gemeldeten Unfallgeschehen in Einklang zu bringen waren. Der Mann zeigte bei Ansprache Auffälligkeiten, die insgesamt auf eine Beeinträchtigung der Fahreignung schließen ließen. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Medikamentenbeeinflussung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Polizei ermittelt in der Sache wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

