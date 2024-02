Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Steinwurf

Wittlich (ots)

Am 06.02.2024 kam es zwischen 12.15 Uhr und 12.30Uhr zu einer Beschädigung einer Fensterscheibe in Wittlich in der Straße "Unterer Sehlemet". Ein bisher namentlich unbekannter Jugendlicher warf einen Stein durch ein Fenster eines Wohnhauses, die Fensterscheibe ging zu Bruch. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell