POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.02.2024

Bickendorf (ots) - Am Dienstagvormittag, den 13.02.2024, meldeten sich zwei Zeuginnen und der Ortsbürgermeister von Bickendorf bei der Polizei in Bitburg und gaben an, dass ein Hund einen Giftköder gefressen habe. Ein weiterer Hund konnte rechtzeitig davon abgehalten werden. Die vergifteten Wurststücke hätten auf einer Wiese, bzw. an einem Feldweg an der L7 oberhalb des Neubaugebietes in Bickendorf gelegen. Eine ...

