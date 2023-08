Wesel (ots) - Am Dienstag Abend, gegen 18:15 Uhr, kollidierte ein weißer Lieferwagen, der von der Julius-Leber-Straße nach rechts auf die Emmericher Straße in Richtung Eissporthalle in Wesel abbog, mit einer 54- jährigen Weselerin, die als Fußgängerin mit ihrem Hund die Emmericher Straße überquerte. Die ...

mehr