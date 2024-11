LPI-EF: Angriff mit Glasflasche

Erfurt (ots) - Einen schweren Verkehrsunfall in Erfurt verursachte Montagnachmittag ein berauschter Autofahrer ohne Führerschein. Der 26-Jährige war mit seinem BMW in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen. Als er an einer Kreuzung nach links in die Franckestraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Mercedes. Er stieß mit dem Auto zusammen. Dieses ...

