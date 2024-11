Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 23-Jähriger angegriffen

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Sonntag griffen Unbekannte Im Landkreis Sömmerda einen Mann an. Der 23-Jährige war in Udestedt gegen 02:30 Uhr auf dem Weg zu seinem Auto gewesen, als neben ihm ein Fahrzeug langsam entlangfuhr. Ein Mitfahrer öffnete die hintere Autotür und traf damit den Fußgänger. Anschließend stieg ein weiterer Mann aus dem Auto aus und griff den 23-Jährigen an. Er schlug ihm ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Der Angreifer stieg wieder ins Auto ein und die Täter flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (SE)

