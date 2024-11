LPI-EF: Auto zerkratzt

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen nutzten Autodiebe in Erfurt erneut das Keyless-Go-System, um Beute zu machen. Im Storchmühlenweg geriet ein Nissan in das Visier der Diebe. Vermutlich mittels mitgebrachter Technik fingen sie die Signale des Fahrzeugschlüssels ab und öffneten somit das Fahrzeug. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute im Wert von 33.000 Euro. Weniger erfolgreich waren Unbekannte in ...

mehr