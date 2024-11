Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos gestohlen - eines wiedergefunden

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen nutzten Autodiebe in Erfurt erneut das Keyless-Go-System, um Beute zu machen. Im Storchmühlenweg geriet ein Nissan in das Visier der Diebe. Vermutlich mittels mitgebrachter Technik fingen sie die Signale des Fahrzeugschlüssels ab und öffneten somit das Fahrzeug. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute im Wert von 33.000 Euro. Weniger erfolgreich waren Unbekannte in der Nacht zu Samstag. In der Charlottenstraße stahlen sie einen Hyundai im Wert von etwa 54.000 Euro. Glücklicherweise war ein Tracker verbaut, womit das Fahrzeug geortet wurde. Wenig später stellten die Beamten das gestohlene Fahrzeug im Stadtteil Herrenberg fest.

Die Polizei rät dazu, Fahrzeugschlüssel zu Keyless-Go-Systemen jederzeit gesichert aufzubewahren, sodass es Dieben nicht möglich ist, Signale abzufangen. Zudem empfiehlt es sich, moderne Ortungssysteme, wie z. B. Tracker, versteckt im eigenen Fahrzeug anzubringen, um eine spätere Ortung des Autos zu ermöglichen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell