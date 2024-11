Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Unfallverursacher ohne Führerschein

Erfurt (ots)

Einen schweren Verkehrsunfall in Erfurt verursachte Montagnachmittag ein berauschter Autofahrer ohne Führerschein. Der 26-Jährige war mit seinem BMW in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen. Als er an einer Kreuzung nach links in die Franckestraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Mercedes. Er stieß mit dem Auto zusammen. Dieses geriet daraufhin ins Schleudern und rutschte weiter auf den Gehweg. Dort stieß das Auto gegen eine 73-jährige Fußgängerin und kam schließlich am Ampelmast zum Stehen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich nicht nur heraus, dass der 26-jährige Unfallverursacher keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß, sondern sein Drogenvortest zudem ein positives Ergebnis anzeigte. (SE)

