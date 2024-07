LPI-NDH: Am Morgen unter Alkohol

Greußen (ots) - Am 26.07.2024 ereignete sich in den Abendstunden, gg. 20:20 Uhr ein räuberischer Diebstahl. Zwei Männer stiegen widerrechtlich in ein Garten und Gartenhaus in der Anlage in der Nordhäuser Straße ein. In der Folge wurden die Einbrecher durch die Eigentümer erwischt und angesprochen. Umgehend wurden die beiden Eigentümer durch die Täter attackiert und wollten flüchten. Die Berechtigen versuchten die Tat zu verhindern. Es entstand ein Gerangel, welches ...

