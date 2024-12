POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruchsversuch in Wohnhaus

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 11.12.2024 gegen 16:30 Uhr wurden 2 Personen bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Kallstadt verletzt. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem KIA Sporttage die B271 aus Richtung Kallstadt in Richtung Herxheim am Berg. Hinter ihm fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Kia Stonic. Kurz nach der Ortsausfahrt Kallstadt versuchte der 81-Jährige ...

