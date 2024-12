Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw aufgebrochen

Altleiningen (ots)

In der Altleininger Straße in Höningen wurde in dem Zeitraum von Dienstag, 10.12.24, bis Donnerstag, 12.12.24, ein Pkw aufgebrochen. Außerdem ist das Fahrzeug ringsum mutwillig zerkratzt worden. Aus dem Fahrzeugkofferraum wurde Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3000 Euro. Ob ein Zusammenhang mit den Diebstählen aus Fahrzeugen in Hettenleidelheim, Tiefenthal und Neuleiningen besteht (wir berichteten am 10.12.24 und am 11.12.24), ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

