POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstag (29.06.2024), 13:00 Uhr und Montag (01.07.2024), 06:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Optiker-Filiale in der Rheinallee ein und entwendeten zahlreiche Brillengestelle. Der entstandene Schaden wird auf circa 45.000 Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder ...

