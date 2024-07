POL-PPRP: Jugendliche nach Einbruchversuch ertappt

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag (29.06.2024), zwischen 16:00 und 22:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen an einem Fahrradständer am Hans-Warsch-Platz angeschlossenen E-Scooter im Wert von circa 200 Euro. In der Nacht auf Samstag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein auf einem Grundstück im Albrecht-Graefe-Weg abgestellter Motorroller entwendet und wenige Meter entfernt am Feldrand beschädigt abgestellt. In diesem Fall beläuft ...

mehr