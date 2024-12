Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldwechselbetrüger in der Innenstadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

In zwei Fällen entwendete am Samstag (14.12.2024), zwischen 12.00 h und 13.00 h, eine bislang unbekannte männliche Person bei zwei älteren Damen in der Innenstadt Wertgegenstände. Bei beiden Fällen täuschte der Mann gegenüber den Geschädigten vor, dass er Kleingeld gewechselt haben möchte. In einem Fall konnte der Täter hier zunächst unbemerkt durch die Geschädigte Geldscheine aus dem Geldbeutel entwenden, im zweiten Fall gelangte der Täter an den gesamten Geldbeutel. Der Täter konnte als ca. 40 bis 50 Jahre alt, kurzes dunkles Haar beschrieben. Die Person trug bei den Taten eine dunkle Kleidung. Hinweise bitte an die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

