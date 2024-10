Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am späten Montagabend, 07.10.2024, um 22:55 Uhr nahm die Polizei einen Mann (37) vorläufig fest. Ihm wird der besonders schwere Diebstahl aus Kraftfahrzeugen und illegaler Handel mit Betäubungsmittel vorgeworfen. Zuvor meldete ein Geschädigter der Polizei, dass er verdächtige Geräusche vor seinem Haus in der Billrothstraße vernommen habe. Als sich der 46-Jährige vor die Tür begab, flüchtete eine männliche Person in Richtung Paracelsusstraße, welche sich vorher unmittelbar an dem Peugeot Rifter des Zeugen befunden habe. Im Bereich der Paracelsusstraße zur Konsumstraße trafen eingesetzte Polizeibeamte einen Tatverdächtigen an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten unter anderem eine Sonnenbrille. Nach bisherigen Erkenntnissen stammt diese aus dem angegriffenen Peugeot. Zudem fanden die Beamten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge auf (circa 1000 gr. Amphetamin und circa 90 gr. Cannabis). Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige auch aus einem VW Van Wertgegenstände gestohlen haben dürfte. Der 37-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Im Rahmen der Sachbearbeitung beantragte die Staatsanwaltschaft am 08.10.2024 einen Durchsuchungsbeschluss für die von dem Beschuldigten genutzten Räumlichkeiten erwirkt, der durch den zuständigen Richter erlassen wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

