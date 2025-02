Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Café

28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Café in der Ernst-Ludwig-Straße in Darmstadt muss ein 28-jähriger Tatverdächtiger sich nun in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Am Donnerstag (06.02.) gegen 0.45 Uhr zerstörte er nach ersten Erkenntnissen mithilfe eines Absperrpfostens die Fensterscheibe der Glaseingangstür zu dem Café. Dort entwendete er Kleingeld aus dem Tresenbereich und flüchtete vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte die Spur des Tatverdächtigen schnell aufgenommen werden. Er wurde durch eine aufmerksame Streife des 2. Polizeireviers im Bereich der Hügelstraße festgenommen. Der Tatverdächtige war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,07 Promille.

Der 28-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum 1. Polizeirevier gebracht und muss sich nun wegen des Einbruchs und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell