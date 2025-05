Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Grünbühl: Vandalismus auf Kindergarten-Gelände - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter wüteten am Dienstag (06.05.2025) gegen 16:00 Uhr auf dem Gelände eines Kindergartens in der Moldaustraße in Grünbühl. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten zwei Personen, die als männliche Jugendliche beschrieben wurden, über einen Zaun auf das Gelände. Dort zerstörten sie mehrere Bepflanzungen und Deko-Artikel. Weiter warfen die Vandalen dann Mülltonnen um, nahmen Glasflaschen aus einem Sammelbehälter und zerdepperten diese dann im Bereich einer Kellertreppe. Zur Sachschadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

