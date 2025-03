Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Alzey (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 43-Jährige Pkw Fahrerin die Donnersbergstraße in Richtung Kaiserstraße in Alzey. Hierbei begegnete sie einem Schulbus, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung an der Haltestelle, Albert-Schweitzer Grundschule, mit eingeschaltetem Warnblinker hielt um mitfahrende Schüler aussteigen zu lassen. Als die 43-Jährige Pkw Fahrerin an dem Bus vorbeifuhr übersah sie ein 6-Jähriges Kind, das von ihrem Blickwinkel aus hinter dem Bus vorbei lief um die Straße zu überqueren und hierbei gestolpert war. Es kam zum Zusammenstoß wobei die 6-Jährige glücklicherweise nur eine Verletzung am Fuß erlitt.

