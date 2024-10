LPI-J: Selbstbefriedigung im Park

Weimar (ots) - Am Montagabend begaben sich zwei Kinder in einen Abstellraum in Weimar- West und entwendeten dort einen E-Scooter. Mit diesem drehten sie anschließend mehrere Runden vor dem Haus und stürzten dabei mehrfach. Anschließend ließen sie den E-Scooter liegen und flüchteten. Durch einen Zeugen wurde das Handeln beobachtet, er konnte die Jungen noch vor der Flucht ansprechen und fotografieren. Der Zeuge informierte den Besitzer des Fahrzeuges, der es noch am ...

mehr