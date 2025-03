Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Aufbruch von Fahrradcontainer

Saulheim (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18.03.2025, ca. 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 19.03.2025, ca. 13.00 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter zu einem Wohnanwesen in der Mainzer Straße in Saulheim und brach einen Fahrradcontainer mit 4 Fahrrädern auf. Möglicherweise wurde der Täter bei der Tatausführung gestört und entfernte sich schlussendlich ohne ein Fahrrad oder andere Gegenstände zu entwenden von dem Grundstück. An dem Fahrradcontainer entstand Sachschaden von ca. 600 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

