Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots)

Am Dienstagabend befuhr eine 44-Jährige Autofahrerin in Begleitung ihres 42-Jährigen Beifahrers von einem Tankstellengelände aus kommend die Straße, Am Damm, in Fahrtrichtung Weinrufstraße. Ein 50-Jähriger Autofahrer befuhr unterdessen die Straße, Am Damm, in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aufgrund eines auf vor ihr auf der Fahrbahn geparkten Autos musste die 44-Jährige verkehrsbedingt abbremsen um dem entgegenkommenden Fahrzeug Vorrang zu gewähren. Als der 50-Jährige das Auto der 44-Jährigen passierte, lenkte er unvermittelt nach links und kollidierte mit dem Auto der 44-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß lenkte der 50-Jährige nun nach rechts und kollidierte mit auf dem Gehweg stehenden Mülltonnen. Der 42-Jährige Beifahrer stieg daraufhin aus und begab sich zu dem Auto des 50-Jährigen um ihn durch Gestikulieren an einer Weiterfahrt zu hindern. Hierbei wurde der 42-Jährige von dem Auto des 50-Jährigen angefahren. Der 42-Jährige erlitt Schmerzen am Bein. An den verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 4000 EUR. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme äußerte der 50-Jährige Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab 2,44 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 50-Jährige ebenso nicht vorweisen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

