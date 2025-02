Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zu verdächtige Personen in Sternberg

Sternberg (ots)

Wie vorab in der Pressemitteilung (https://shorturl.at/aBOnt) berichtet, hat am Sonntagnachmittag die Polizei in Sternberg zwei Personen kontrolliert. Ein Zeuge hat zuvor der Polizei gemeldet, dass ein Mann und eine Frau Bilder und Videos von Gebäuden machen würden, was ihm verdächtig vorkam. Bei der anschließenden Polizeikontrolle konnten die Personen glaubhaft belegen, dass sie lediglich Verwandte per Videoanruf die Stadt gezeigt hätten.

Bereits am gestrigen Tage verbreitete sich über soziale Medien eine Warnung vor den Personen. Eine Gefahr ging von den Personen jedoch nicht aus.

