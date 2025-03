Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Sachbeschädigung an Hauswand durch Graffiti

Gundheim (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch bislang unbekannte Täter an der Fassade eines Einfamilienhauses in der Roßgasse in Gundheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Es wurde ein Sachschaden von ca. 1000 EUR verursacht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

