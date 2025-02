POL-MFR: (171) Betrunkener Randalierer griff Polizeibeamten an

Fürth (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Sonntag (16.02.2025) in ein Wettbüro in Fürth ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Ein Anwohner hatte gegen 02:30 Uhr beobachtet, wie ein unbekannter Mann aus dem Fenster eines Wettbüros in der Nürnberger Straße kletterte und anschließend flüchtete. Im Rahmen der Überprüfung stellte eine ...

mehr