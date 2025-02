POL-MFR: (169) Mann schmolz Warenautomaten auf - Festnahme

Zirndorf (ots) - Beim Brand einer Maschinenhalle in Obermichelbach (Lkrs. Fürth) ist am Samstag (15.02.2025) nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen. Anwohner hatten um kurz nach 22:30 Uhr die Feuerwehr verständigt, weil in der Maschinenhalle eines ...

