POL-MFR: (167) Wahlplakat beschädigt - Festnahme

Nürnberg (ots) - Eine Zivilstreife der Polizei nahm am Samstag (15.02.2025) zwei Männer fest, die in der Nürnberger Innenstadt Drogen an Passanten verkaufen wollten. Im Zuge von Wohnungsdurchsuchungen stießen die Polizisten anschließend auf weitere Betäubungsmittel. Die beiden Männer (17 und 35 Jahre alt) waren der Zivilstreife gegen 21:30 Uhr in der Grünanlage am Jakobstor aufgefallen, weil diese scheinbar ...

