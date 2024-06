POL-NOM: Taschendieb entwendet Geldbörse

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Albrechtshäuser Weg, Donnerstag, 20.06.2024, 10.00 - 10.15 Uhr NORTHEIM (mil) Eine 86-jährige Frau aus Katlenburg-Lindau hielt sich am Donnerstagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft an der o.g. Örtlichkeit auf. Während ihres Einkaufes entwendete eine bislang unbekannte Person die im Einkaufswagen in einem Korb verstaute Geldbörse der Geschädigten. Die Geschädigte ...

mehr