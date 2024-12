Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer rast gegen Erdwall

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein 39-Jähriger mit einem Volvo auf der L556 von Kirrlach in Richtung Reilingen unterwegs. Um kurz nach 2 Uhr kam der Fahrer an der Einmündung zur L546 von der Fahrbahn ab und raste in einen Erdwall. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus und der 39-Jährige zog sich unter anderem Prellmarken durch den Sicherheitsgurt zu. Als eine Streife des Polizeireviers Hockenheim zur Unfallaufnahme hinzukam, stellte sie schnell fest, dass der Fahrer ganz erheblich alkoholisiert war. Der Mann war so betrunken, dass er nicht mehr klar sprechen konnte. Auch die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests war ihm nicht mehr möglich. Der 39-Jährige kam aufgrund seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt. Der Volvo musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Der 39-Jährige muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell