POL-MA: Heidelberg: Mann greift grundlos Frauen in Bus an

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 23-Jähriger im Bus der Linie 33 in Richtung der Haltestelle "Kirchheim Rathaus". Um kurz nach 16 Uhr packte der Mann plötzlich eine Frau ohne erkennbaren Grund am Kragen. Ebenso unvermittelt ließ er die Frau los, rannte durch den Bus und schlug einer anderen Frau ins Gesicht. Dabei murmelte er wirre Dinge und Beleidigungen. Zwei Fahrgäste konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und so weitere Übergriffe verhindern. Glücklicherweise erlitten die beiden Frauen nur leichte Verletzungen. Es stellt sich heraus, dass sich der 23-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde.

