POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Sportanlage - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Unbekannte entwendeten am Mittwochnachmittag in der Heidelberger Altstadt einer 31-jährigen Frau den Rucksack aus dem Korb ihres Fahrrades. Die Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Straße "Plöck" unterwegs. Ihren Rucksack hatte sie im Fahrradkorb abgelegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat ein Unbekannter, vermutlich in Höhe des ...

mehr