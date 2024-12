Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 598 bei Sandhausen wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Der junge Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L 598 in Richtung Walldorf unterwegs. An der Kreuzung zur Seegasse/K4156 übersah er einen 21-jährigen Opel-Fahrer, der dort aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampel wartete und fuhr diesem hinten auf. Dabei zog sich der 17-Jährige leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden am Oberkörper zu, die durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt werden konnten.

Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

