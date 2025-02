Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (165) Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Nürnberg (ots)

Eine Zivilstreife der Polizei nahm am Samstag (15.02.2025) zwei Männer fest, die in der Nürnberger Innenstadt Drogen an Passanten verkaufen wollten. Im Zuge von Wohnungsdurchsuchungen stießen die Polizisten anschließend auf weitere Betäubungsmittel.

Die beiden Männer (17 und 35 Jahre alt) waren der Zivilstreife gegen 21:30 Uhr in der Grünanlage am Jakobstor aufgefallen, weil diese scheinbar wahllos Passanten ansprachen. Als die Polizeibeamten die beiden Männer kontrollieren wollten, ergriff der 35-Jährige unvermittelt die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei einer körperlichen Durchsuchung fand die Zivilstreife bei dem Festgenommenen mehrere Ecstasy-Tabletten, eine unerlaubte Menge Marihuana, betäubungsmittelhaltige Arzneimittel sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizisten stellten die aufgefundenen Betäubungsmittel sowie das Bargeld sicher.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei im Anschluss auch die Wohnungen der beiden Festgenommenen. Insbesondere in der Wohnung des 35-Jährigen wurden die Beamten erneut fündig und stellten weitere unerlaubte Mengen an Marihuana sowie synthetischen Betäubungs- und Arzneimitteln sicher. Aufgrund der Gesamtumstände wird davon ausgegangen, dass die beiden Männer gemeinsam mit Drogen handelten, weshalb gegen die beiden Tatverdächtigen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurde. Den 17-Jährigen übergab die Polizei im Anschluss an dessen Eltern.

Erstellt durch: Michael Konrad

